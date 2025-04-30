梅利43分助金塊擊沉快艇　溜馬4：1淘汰公鹿

金塊香港時間周三（30日）憑梅利狂轟43分，主場以131：115擊敗快艇，系列賽領先3：2，再贏一場即晉級。另外溜馬加時以119：118險勝公鹿，以場數4：1晉級東岸4強。

金塊控衞梅利今場表現突出，首節已有10分進帳，半場攻入19分，助金塊領先67：59。金塊第3節打出32：24，最終在主場以131：115取得關鍵勝仗。

梅利整場手感火燙，射入8球三分，命中率高達65.4%轟入43分，季後賽第6次取得至少40分。金塊中鋒「小丑」祖錫貢獻「三雙」13分10籃板12助攻，G4因傷缺陣的韋斯布克今場復出，後備落場攻入21分。上場入樽絕殺快艇的艾朗哥頓亦有23分進帳。

至於被金塊連追兩場的快艇，李安納今場交出20分、9個籃板、11次助攻，中鋒Ivica Zubac 取得27分5籃板封阻。

同日另一焦點，溜馬主場迎戰公鹿，首節公鹿大炒30：13，但溜馬第2節已調整過來，半場追至41：47。兩隊激戰4節後以103：103 進入加時賽，公鹿最後40秒仍有7分優勢，惟溜馬的夏利貝頓搏得「and 1」加上籃得手攻入關鍵5分，溜馬終以119：118險勝，系列賽以4：1淘汰公鹿，晉級東岸4強。

夏利貝頓全場得26分9助攻5籃板，成溜馬致勝功臣，公鹿「字母哥」安迪杜甘普貢獻「超級三雙」30分20籃板13助攻，另外Gary Trent Jr. 轟全場最高33分，惟有兩次關鍵失誤，斷送球隊贏球機會。