體育節活動浪接浪　「小女車神」李思穎與民同樂

第68屆體育節首個重點活動「城市體育嘉年華」上周日假九龍公園體育館圓滿舉行。活動設有多個兼具教育與娛樂元素的運動體驗攤位，吸引大批家庭及不同年齡人士踴躍參與，氣氛熱鬧。擔任今屆體育節大使的單車運動員李思穎及手球運動員李文雅亦先後到場參與，試玩不同攤位，鼓勵市民一同投入全民運動、享受親子同樂的生活方式。

嘉年華特設十大運動體驗區，匯聚多個體育總會的創意互動攤位，並有運動員和專業教練即場指導，讓市民透過遊戲與挑戰，親身體驗多元化的運動項目，包括拳速比賽、體能挑戰、奧運自由式摔跤、繩網教學、法式及意式滾球、冰壺、跳繩、現代五項中的鐳射射擊體驗、排舞教學等，從多方面領略運動樂趣，感受運動帶來的正能量。

第68屆體育節由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）主辦、康樂及文化事務署資助，以「全民起動 運動同樂」為主題，旨在推廣全民運動文化，鼓勵市民培養恆常運動習慣，同時促進親子共融及身心健康。港協暨奧委會聯同各體育總會於4月至8月期間，在全港各區舉行超過50項多元化的體育活動，包括比賽及同樂日等，涵蓋多個運動項目，當中四個重點活動分別為「城市體育嘉年華」、「親子運動市集 2025」、「全港足毽同樂日」及「飛盤同樂日」，供市民免費參加。

首個重點活動「城市體育嘉年華」反應熱烈，港協暨奧委會期望藉體育節活動進一步推

動「體育普及化」，讓運動融入市民日常生活，推廣健康的生活模式，建立更具活力的

社區。

第68屆體育節其他重點活動：

日期（2025年） 運動項目 活動名稱 地點

5月10及11日 健美 親子運動市集 2025 荃灣體育館

5月25日 足毽 全港足毽同樂日 西九龍中心

6月14日 飛盤 飛盤同樂日 大坑東遊樂場