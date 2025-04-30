【亞冠盃】C朗着火艾納斯大爆發

亞冠精英盃4強，艾納斯火併川崎前鋒，今屆8強至決賽喺沙特阿拉伯舉行，沙特豪門艾納斯上場8強大勝橫濱水手4比1，充分凸顯地利優勢，今仗再鬥另一支日職球隊川崎前鋒，勝算甚高，主W熱爆燈冇肉食。參考艾納斯近2場總入球都開出5球，可揀中位數3.5球嘅入球大。（HOY TV 76台周四凌晨零時30分直播）

艾納斯爭奪聯賽冠軍機會愈來愈微，惟有集中力量踢亞冠，希望有盃落袋，上場8強即使面對上屆亞軍橫濱水手，都佔有壓倒性優勢，上半場已領先3球，最終大勝4比1，前鋒祖漢杜蘭梅開二度，另外2位射手C朗、沙迪奧文尼各建一功，可見呢條星級鋒線威力強大。尤其是C朗近5次亞冠上陣有7球進帳，恐怕川崎前鋒後防難以招架。不過，艾納斯防線欠穩，近6場比賽都有失波，就算今仗勝出，預料未必可以保持清白之身。

川崎前鋒上場8強同艾薩德，法定時間打和2比2需要加時，最終川崎前鋒險勝3比2，連續2場亞冠總入球開出4球或以上。由於川崎前鋒比艾納斯少1日時間休息，球員體力難免輸蝕，但考慮到賽事一戰定生死，川崎前鋒隨時要豁出去搶攻，有利製造大比數賽果。

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