【歐聯】國米啞火　地頭龍巴塞主W有計

今晚歐聯4強首回合，巴塞隆拿主場迎戰國際米蘭。巴塞一向有前冇後，以拉芬夏比洛尼為首嘅鋒線火力全開，必藉地利狂攻搶先機，撞正3連敗頹到爆嘅國米，有力先拔頭籌，主勝有計。（Now 643周四凌晨3時直播）

巴塞今季劍指3冠王，日前喺西盃決賽勇挫死敵皇馬先過頭關，士氣大振。主帥費歷克崇尚進攻，雖然箭頭羅拔利雲度夫斯基因傷倦勤，幸好頂替佢嘅費倫托利斯近3仗入2粒，絕對係及時雨。唔好忘記，巴塞仲有一對魔翼──拉芬夏比洛尼與拉明耶馬，單係拉芬夏比洛尼今屆歐聯已有12球進帳，難怪「地上最強」喺呢項賽事狂入37粒，就算防守唔算穩陣亦冇有怕，索性以攻代守。

相反，國米嚟到季尾衝刺階段突然崩潰，各項賽事已4場不勝，單計近3仗更輸晒兼食白果，佢哋上一次3連敗兼冇波入，已經要數到2011-12年度球季，唔單止意盃出局及令聯賽爭冠處下風，臨對巴塞前先跌Watt絕非好事。事實上，主帥施蒙尼恩沙基非常倚重雙箭頭打法，拿達路馬天尼斯夥拍馬古斯杜林如魚得水，但當馬古斯杜林受傷後，無論用泰尼米抑或阿拿奧杜域，都效果欠佳，就算馬古斯杜林趕及今仗復出都唔慌弗。

睇番國米今屆頭10場歐聯僅失2球，但去到8強兩回合計險勝拜仁4比3，若計埋其他賽事，國米已經連續8場有失波，可見防守開始出現漏洞，成隊波唔係傷就疲態畢露，面對火力強勁嘅巴塞，好難保持清白之身。加上巴塞今屆6場歐聯主場，取得5勝1和未輸過，今仗有力搶先機。

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