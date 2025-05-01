歐聯4強金球Show　巴塞3比3激和國米

周四(1日)凌晨歐聯4強首回合，巴塞隆拿主場同國際米蘭合演刺激金球Show，雙雄施展渾身解數下踢成3比3平手，入球極為精彩！巴塞天才球星拉明耶馬技驚四座，多次憑一己之力摧毀國米防線，包括以1敵5下射入起死回生嘅世界波，國米教練施蒙尼恩沙基都認：用3個人都嘜佢唔住！

國米早段反客為主，開波唔夠1分鐘就由馬古斯杜林接應傳中，用右腳後踭妙射遠柱先開紀錄；21分鐘國米再下一城，杜費斯接應隊友頭槌二傳，凌空車身勾射入網。劣勢嘅巴塞由耶馬帶動展開反擊，24分鐘耶馬右路擺脫敵衞，扭入禁區喺5人夾擊乖巧熨入遠柱，睇到球迷拍爛手掌。

耶馬2分鐘後再喺右路發難，底線過人後狂抽中楣彈出；重拾氣勢嘅巴塞喺38分鐘由費倫托利斯追平2比2。換邊後兩隊繼續鬥攻，國米64分鐘由杜費斯入波再次領先，但巴塞1分鐘即由拉芬夏比洛尼炮彈式勁射，中楣後反彈恩尼森馬入網。國米尾段有米希達利恩食詐胡，巴塞亦有耶馬射中楣，最終3比3打和。

17歲嘅耶馬今場第100次為巴塞上陣，合共交出22個入波同33次助攻(共製造55球)，打破美斯頭100場製造54球紀錄；耶馬同時超越法國球星基利安麥巴比，成為史上最年輕歐聯4強入波球員。國米教練施蒙尼恩沙基表示：「我喺近8、9年都冇見過咁嘅球員，耶馬威脅力好大，我要派3個球員去嘜佢。」