中華基督教會蒙民偉書院　信自己打出驚喜

今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」本月15日起，一連四日在修頓場館強勢爆發。參賽球隊之一的中華基督教會蒙民偉書院，本屆邀得名帥翁金驊執教，實力全面提升，上屆殺入4強的喇沙書院同樣捲土重來，兩隊勢要向列強發出最強烈的挑戰！文：余樂詩、鄧文滔

在今屆學界港九區D3九龍二區，出線16強的中華基督教會蒙民偉書院由名教練翁金驊帶領，銳意加強戰力，挑戰列強；今屆球隊繼續以特邀學校身份參賽，經過抽籤分組後列入B組，將與張振興伉儷書院和寶覺中學爭奪4強資格，硬仗連連。

儘管在分組賽就要遇上今屆精英賽亞軍及4強隊伍，蒙民偉男籃出線阻力不少，但無論對手再強，蒙民偉男籃勝在「冇包袱」，面對任何對手都能放開懷抱。司職中鋒、綽號「肥凱」的隊長葉政凱，期望隊友不需要背負任何壓力之下，在球迷面前打出應有態度和風格，嘗試帶來驚喜：「我們的致勝武器和優點是團結『ALL FOR ONE』，球隊上下一心，互相鼓勵扶持，希望盡全力打好每場比賽。我希望大家在修頓場館打出蒙民偉的風格和態度，不放棄更不氣餒，全隊一齊堅持到最後。」

隊長葉政凱寄語隊友無所畏懼

身為隊長的葉政凱最後更鼓勵隊友：「希望在今次Panasonic學界籃球邀請賽，大家在場上無所畏懼，做到勇敢出手，一定要相信自己和隊友，並且由防守做起，盡量減少失誤並阻擋對手進攻，同時把握所有得分機會。」