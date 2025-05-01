奧蘇里雲距世錦賽第8冠再近一步　下仗鬥中國趙心童

自稱不在狀態的奧蘇里雲周三（30日）在世界桌球錦標賽，以13比9淘汰中國的斯佳輝，昂然躋身4強，距離爭取紀錄性的第8冠又近一步；將面對再戰職壇的中國天才球手趙心童，爭逐決賽席位。

49歲的奧蘇里雲自一月出戰冠軍聯賽後，整整三個月缺席任何比賽，直至在克魯斯堡劇院上演的世錦賽才回歸賽場，這位前世界「一哥」即使聲稱狀態麻麻，但仍低調中顯出霸氣，今仗面對近年冒起的中國球斯佳輝，在首節已領先10比6，雖然曾於2023年躋身4強的斯佳輝一度追近至9比11，然而奧蘇里雲在第23局憑着精彩的「長枱紅球」，令他打出一桿74度奠勝。

已經7奪世界冠軍的奧蘇里雲賽後表示:「我正在努力拼搏，今天我的球桿要進行一些調整，換了一個新套圈及tip頭；我打得很差，cue棍也很差，作為一個桌球員，這個最差的情況。」擁有紀錄性41個排名賽的奧蘇里雲補充:「他(斯佳輝)今天打得不好，才讓我過關，我又一次遇上幸運，我已盡力，堅持到現在。」

至於奧蘇里雲下仗的對手就是中國天才球手趙心童，這位去年因涉賭波而被罰停賽的前全英冠軍，從新出發後今年以業餘身份在外圍賽打起，並首進世錦賽4強，成為桌球史上首位以業餘身份躋身世錦賽準決賽的球手，同時也是中國第4位闖入克魯斯堡4強的球員；他是以13比5大勝域連。趙心童賽後表示:「奧蘇里雲是他從小的偶像，我沒有給自己設定太高的期望，現在走到這一步，我覺得自己還有機會走得更遠。小時候就在電視機前看桌球比賽，看到這裡準決賽及決賽的畫面非常震撼，現在自己就站在這裡，感覺很開心，當然希望能再進一步，贏得準決賽，甚至挑戰冠軍。」

此外，世錦賽4強已經全部誕生，兩位年齡加埋99歲的傳奇威廉斯及希堅斯，經過拉鋸大戰後，「金左手」威廉斯以13比12力挫「巫師」希堅斯，成功取得準決賽席位，將面對「世一」卓林普爭逐另一個決賽席位；卓林普是以13比8淘汰前世界冠軍比素，雖然一度落後5比7，但在最後9局袋走8局，並全場轟出4cue「破百」，累計3場比賽轟出11桿「破百」，令他於本賽季的總單桿「破百」數目達到104桿，打破了澳洲名將羅拔臣（103桿）保持的單季單桿「破百」紀錄。世錦賽的準決賽將採33局17勝制進行。