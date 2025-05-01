港超聯　傑志公開訓練　顏卓彬：需要球迷支持　

2024/25球季港超聯踏入尾聲，傑志周四（1日）在賽馬會傑志中心舉行「公開訓練x球迷交流日」。「藍鳥」今季很大機會面臨「4大皆空」，中場顏卓彬受訪時直言需要球迷支持，認為今次活動相當正面；同時他又透露自己季後便完約，不排除之後會北上發展。

傑志今季在所有盃賽已經出局，聯賽亦暫列第4，極可能近15年來首次面臨「4大皆空」；雖然成績未如預期，但「藍鳥」是日仍舉行公開訓練、膳房午餐聚會和球迷友誼賽，以答謝球迷支持。而中場顏卓彬認為今次交流日，對球隊來說十分重要：「尤其係傑志好耐冇試過經歷重整期，所以場內、外更需要球迷支持，依次有機會令我哋可以長時間同球迷接觸，我覺得對雙方都係好事。」

「藍鳥」目前仍剩下3場聯賽，「彬仔」強調一定會全力以赴：「我哋會盡快踢番應該要有嘅水準，希望球迷畀啲耐性。雖然下年好多未知數，但同依班隊友踢咗成年，最後幾場都想好好享受，有個好嘅結局。」

除此之外，「彬仔」又提到自己即將完約，惟暫時並未確定未來去向：「始終喺傑志長大，首選一定想留隊，仲等緊球會同我傾；其實之前一直都有內地球會邀請加盟，但始終同傑志有約，所以都冇理，想專注番個人表現，但嚟緊可能會持一個開放態度，睇吓有冇其他挑戰，可能大陸、其他球會都唔定。」