「世一」仙拿即將復出 透露因禁藥事件曾考慮退役

世界網壇「一哥」仙拿即將於本月復出，他最近接受訪問時直言在禁藥案期間曾考慮退出網壇，特別是澳網期間，慘遭白眼，讓他感到很「不舒服」。

這位23歲的意大利球星於去年3月兩次藥檢「肥佬」，並於今年2月接受世界反興奮劑機構判罰禁賽三個月，而他於1月在墨爾本成功衞冕澳網，他稱:「我記得今年澳網之前，心情不太好，當時還涉禁藥事件，而在更衣室裡，或者吃飯的地方，我都感到不舒服，感覺有些球員以奇異的眼光看我，感受不太好。」

他續稱:「以前在網球圈裡，我總是開玩笑，走進更衣室跟誰都可以傾計，但現在不一樣，感覺很不自在；或者澳網後有一點空閒時間，就是休息一下，這對我有好處。」

仙拿涉及禁藥事件，最高判罰可達禁賽兩年，然而他的團隊與反興奮劑機構達成協議後，縮短禁賽期限；而他結束禁賽期後，將於本月6至18日舉行的羅馬網賽復出。

對於仙拿禁賽，這段時間受到網壇不少批評，擁有23個大滿貫冠軍的美國傳奇S威廉絲曾表示，如果是發生在她身上，可能要被判禁賽20年及褫奪冠軍銜頭，而英國傳奇漢文也指責「太過草率」，瑞士名將華連加則表示「不再相信有乾淨的體育」；不過，西班牙傳奇拿度則「100%相信仙拿是無辜」。