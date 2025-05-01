甲一　梁嘉顯告別香港東方：寶貴回憶永世難忘

香港東方周四（1日）宣布，效力6年的得分後衞梁嘉顯離隊，這位25歲港隊成員同日發告別信感謝團隊，表達不捨之情。

梁嘉顯（Marco）於2019年9月以19歲之齡加盟香港東方，此後成為球隊重點培訓球員，2023年贏得東南亞職業籃球聯賽（ABL）冠軍，隨後在2024年獲得香港甲一聯賽總冠軍。

效力球隊6年期間，梁嘉顯亦代表香港參加2023年的FIBA亞洲盃預選賽和2025年的FIBA亞洲盃資格賽。梁嘉顯亦在社交平台發文告別球會，他表示來到東方體驗職業球員的生活，挑戰海外比賽，如ABL、東亞超級聯賽等，面對「技術體能經驗種種挑戰，反省自己身為職業球員之不足」。

東方去年兼顧3條戰線，梁嘉顯坦言密賽程和訓練曾令他懷疑自己「點解要咁辛苦」，幸有隊友一直陪伴。他表示自己由19歲「小伙子」，到25歲成家立室，東方就像他的家人，見證他的成長，他感謝隊友「齊上齊落」，為他帶來畢生難忘的回憶：「可以同一班香港最頂尖嘅球員成為友誼深厚嘅朋友兄弟，寶貴嘅回憶永世難忘。」