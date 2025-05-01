南華U19青年軍選拔反應熱烈　400名籃球青少年參與

歷年來為籃壇培育「一籃子」接班人的南華籃球隊，繼續發展及強化青訓，今日（1日）舉行U19青年軍公開選拔反應熱烈，吸近400名熱愛籃球的青少年參與，在青訓總監兼甲一總教練羅意庭帶領下，挑選尖子並提供糸統性訓練，為「紅軍」及籃壇注入新力量。

南華今年2月勇奪甲一聯賽總冠軍，其中一眾年輕球員潛能盡現，成為登頂重要一環。這亦印證了南華實行年輕化的成果。球隊今季的新目標，是在5月1日的公開選拔中，給年輕新一代發展的機會，除青訓總監羅意庭外，甲一南華球員陳怡富將晉升為乙組/U19主教練，以自身經歷教導年輕球員，球隊更會設立精英籃球員獎學金以及外地交流集訓，希望吸引更多有潛質年輕人加入南華大家庭，為香港籃壇出一分力。

選拔亦有南華星級球員、中鋒葉耀邦以及新加盟的前鋒黃浩賢親臨，向年輕球員作技術示範，以及分享籃球路上的心得。教練團會選出約40名精英球手，進入第二階段接受正式訓練，希望可將南華精神傳承下去。而表現出眾的球手，將有機會進一步獲提拔，為甲一南華、甲二南青、乙組南華籃球隊披甲上陣。

南華青訓系統多年來已培訓出眾多有潛質年青球員，青訓梯隊分齡為U12、U14、U16和U19。