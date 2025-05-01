【歐霸盃】熱刺穩陣波半細屈「基」

歐霸盃4強首回合喺倫敦上演，熱刺主場迎戰挪超勁旅波杜基林特。熱刺輪換下於英超大敗畀利物浦，今場相信正選回歸，防守方面犯錯會減少，波杜基林特一向以攻代守，不過球隊有半隊主力因傷停問題缺陣，作客唔會太過衝動，1.5球半場細可以一試。（Now 638周五凌晨3時直播）

熱刺上場對利物浦用2名小將打正選，結果送咗3分同英超冠軍畀對手，雖然喺英超演出不濟，但佢哋喺歐霸盃過關斬將，8強對德甲經常開入球騷嘅法蘭克福，首回合主場和1比1，作客則小勝1比0，領隊普斯迪高路應付歐霸穩中求勝，尤其係球隊上半場有足夠集中力穩住後防，近5場歐霸盃4次半場開1球或以下，估計對住喺挪超又係鍾意開大嘅波杜基林特，會照辦煮碗。

波杜基林特今季歐霸作客成績極曳，7場法定時間只得1勝2和4負，作客英格蘭唔會亂嚟，最大鑊係球隊3名進攻主力，前鋒安達斯希馬臣上圈直紅出場，中場柏德列貝治及伊維贊儲夠黃牌要停賽，此外上場聯賽對KFUM奧斯陸，中堅比祖圖夫因傷離場，加上翼鋒奧利布隆貝治早前亦受傷，半隊主力缺陣下惡唔出樣。預計波杜基林特今仗肯定以唔輸為目標，全軍退守希望摸和，甚至唔大敗都收貨，留番主場先同熱刺死過，半場有氣有力可望頂得住冇咗孫興民嘅主隊，半場細屬心水選擇。

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