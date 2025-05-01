賽馬會菁英盃　有陣！理文冠忠南區搏盡爭冠

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「賽馬會菁英盃」周四（1日）在旺角大球場舉行決賽，由理文鬥冠忠南區，重演兩年前決賽翻版。「黃黑軍團」派出潘尚希、周子謙及羅焯熙3名U22擔正，保利臣和黃威派牌，支援安尼亞、羅沙及艾華頓攻堅；南區方面，3位出任正選的U22球員為顏翱天、趙聡悟及容昊，佐佐木周聯同亞哥斯達控制中場，基哥利和積遜先列後備。（周四下午5時30分開賽）

理文正選：

25 潘尚希［GK］

2 周子謙

4 立花稜也

5 杜度

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威 ［C］

12 羅焯熙

23 泰法蘇尼

91 羅沙

冠忠南區正選：

31 顏翱天 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 ［C］

14 宋柱浩

16 翟廷峯

19 趙聡悟

23 容昊

理文後備：

28 陳嘉豪［GK］

6 胡晉銘

11 鄭兆均

13 李毅凱

17 張憙延

18 鄧筵霑

19 金旻奎

20 保連奴

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

26 黃俊皓

55 余煒廉

冠忠南區後備：

1 伍瑋謙 ［GK］

13 陳嘉昊 ［GK］

8 李嘉耀

9 基哥利

15 黎格爾

18 艾華

20 游卓峰

21 黃浩然

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

90 積遜

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「賽馬會菁英盃」周四（5月1日）在旺角大球場舉行決賽，由理文硬撼冠忠南區。「黃黑軍團」近況理想，今仗必定全力出擊，爭取今季首冠兼報兩年前決賽一敗之仇，但冠忠南區面對強隊偶有佳作，有力重溫捧盃美夢。

理文上場聯賽以2比1擊敗東方，升上次席兼各項賽事錄得4連勝，暫代主教練朱兆基形容近期隊內氣氛達到巔峰：「今年球隊經歷唔少挑戰，過咗對大埔到同東方呢兩關之後，Feel到士氣係今季最旺盛嘅階段，依家球隊處於衝冠嘅關頭，無論盃賽定聯賽都好，每場勝利對成隊波都好緊要，希望保持呢個信念迎接決賽。」今季兩軍4次交手，理文錄2勝1和1負，朱兆基指對手相當擅長死球戰術，因此球隊會運用更細緻的防守策略制衡對方。

潘尚希︰盼掌握主導權

在「菁英盃」4強，理文憑互射12碼淘汰大埔，把守最後一關的潘尚希（Cyrus）功不可沒。這位18歲年輕門將今仗有望首次在職業賽場的決賽擔正，Cyrus表示會把壓力化為動力，爭取盡早打開紀錄：「依家我哋人腳比較齊整，希望掌握主導權，隊友早啲開紀錄，同埋今場係五五波，自己一定有啲壓力，但會盡量放鬆心情嚟踢，我相信球隊有能力捧盃。」

至於冠忠南區方面，領隊貝可泓（Calvin）表示對手近況理想，今仗定必困難重重，盼把握對方有聯賽後顧，衝擊冠軍：「理文依家有機會爭聯賽，可能令佢哋分心，希望大家專注踢好呢場，唔好咁易犯規，始終兩隊都好熟悉對方嘅踢法，所以死球等細節位係決定勝負嘅關鍵。」進攻方面，Calvin指稱球隊組織力近期有改善，期望球員做好最後一腳，爭取入球。

顏翱天︰先做好防守

4強勇救巴杜姆12碼，助球隊再度殺入「菁英盃」決賽的顏翱天，盼做好防守，助球隊相隔兩年再次奪冠：「雖然今場係我職業生涯第1次踢決賽，但球隊牌面上冇理文咁強，所以唔太緊張，不過大家唔會未踢先投降，會努力限制艾華頓、安尼亞同黃威等人，令佢哋踢得辛苦啲。」