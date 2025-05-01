湖人季後賽一輪遊　火箭主場挫勇士續命

NBA季後賽首圈激戰繼續上演，背水一戰的湖人周四（1日）主場迎戰木狼，客隊中鋒高拔爆發狂取27分24籃板「超級雙雙」，兩項數據均創生涯季後賽新高寫下代表作，率領木狼以103：96力挫湖人，首圈系列賽場數4比1勝出，「大帝」勒邦占士和當錫的「23+77=100」巨星組合無緣挺進次圈。至於火箭則以131：116成功捍衛主場勝利，系列賽「續命」追至2比3，Game 6將於周六（3日）回到勇士主場開戰。

湖人缺乏中鋒戰力問題明顯，木狼Game 5再轉策略強打內線，「法國高塔」高拔上半場稱霸顏色地帶貢獻15分8籃板，儘管全隊外圍命中率不佳，但仍以59：49領先進入下半場，加上湖人球星當錫受傷暫時退下火線接受治療。

轉邊後當錫帶傷歸隊，無視傷勢單節獨得13分，助湖人一度反先比數79：77，惟高拔該節再有9分8籃板進賬，第3節完木狼些微領先1分。

決勝節雙方繼續呈拉鋸戰，湖人仍未能找到方法限制高拔在顏色地帶表現，被委以防守重任的芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）更犯滿離場。湖人趁木狼主力前鋒Jaden McDaniels在最後不到4分鐘犯滿離場後嘗試打回優勢，惟關鍵時刻占士和里夫斯單打高拔失敗，Gabe Vincent亦未能射入三分波，木狼終場以7分優勢笑納勝利。

即使安東尼艾華斯今仗僅取得15分，但高拔全場15射12中，交出27分及24個籃板均創生涯季後賽新高，加上蘭度全隊次高23分，成功以4比1淘汰湖人，次圈將對勇士和火箭之間的勝者。

另邊廂，勇士早前打贏Game 4後以3比1「叫糊」後，今仗G5作客火箭首節意外落後16分之多，第3節更輸30分以上並令比賽提前進入垃圾時間，最終以116：131不敵對手，火箭改寫系列賽場數2比3「續命」。