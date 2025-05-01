D.Rose修頓見面會：香港細路有得打室內場好幸福

「飆風玫瑰」戴歷羅斯時隔12年再度訪港，周四（1日）於灣仔修頓場館出席粉絲見面會，與球迷分享NBA生涯重要時刻與人生體悟，他更會親自落場和球迷切磋球技。他表示香港年輕球員能在室內場打波相當幸運，寄語他們珍惜機會，努力訓練追求極致。

戴歷羅斯（D. Rose）2008年球季於公牛出道，2011年以22歲之齡榮膺NBA最有價值球員，為NBA史上最年輕MVP得主。2012年羅斯受左膝十字韌帶斷裂重創，其後飽受各種傷患困擾，並於2016年離開公牛，之後亦效力過紐約人、活塞、木狼、騎士和灰熊，36歲的他去年9月宣布季尾退役。

2018年木狼對爵士一戰，戴歷羅斯轟入職業生涯最高50分，帶領球隊128：125取勝，賽後他淚流滿面地說：「這場比賽代表一切，我每日都用盡全力奮鬥。」場面令人動容，至今仍為球迷津津樂道，羅斯亦坦言這場熱血勝利延續了他的NBA生涯。D. Rose 16年NBA生涯總場數723場，累積12,573分和3,770個助攻，另摘下多項榮譽，包括NBA狀元、NBA最佳新秀、3次入選NBA全明星賽、NBA年度一隊以及代表美國男籃奪得世錦賽及世界盃金牌。

D. Rose接受香港傳媒訪問時先以普通話向大家問好：「你好。」今次是D.Rose時隔12年再度訪港，日前亦帶同愛妻Alaina、女兒Layla和兒子London去迪士尼公園遊玩。他總結今次亞洲之旅是種特別的體驗：「好開心，我喜歡這裡的文化，我不是foodie，但我都去了一些餐廳，今晚會再試試中餐。當然我也去了行街，收到很多禮物，收到很美的畫。第一次來香港我還是細路，10多年後36歲今次帶兩個兒子來，8、9月可能會再來（中國）。」

D. Rose今早出席活動，與小朋友練球，他直言：「香港年輕人比我幸運，可以在室內場練波，我小時候從沒機會打室內場，希望這裡的小朋友好好珍惜，努力追求。」去年退役的他表示籃球生涯已經圓滿結束，希望出一分力培育下一代：「我希望回饋社會、分享愛，我在籃球場上付出所有，沒有任何遺憾。」

他亦寄語香港年輕球員要追求極致，培養自律的態度：「籃球是講求節奏的運動，你必須很自律，這亦是我如何教我個仔PJ，要從小建立訓練的規律。其中一個例子是拉筋，我年輕時沒有拉筋，現在的孩子比較會照顧自己的身體，但這是第一步，之後就視乎你有多努力訓練。」

D. Rose見面會吸引大量球迷坐爆修頓，球迷Jiro早於中午12時已到修頓，晚上6時進場的他表示雖購買$1480 Vip門票（內容包括兩件T恤、一頂帽、一對襪，以及可坐前4排位置），惟他表示由於門票沒有劃位，大會稱前排位置屬先到先得，故他提前排隊，並於修頓門外等候期間做功課，坦言安排混亂。不過Jiro表示D.Rose是他唯一喜愛球星，「難得佢嚟香港，呢個價錢可以見到佢都抵。」