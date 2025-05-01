賽馬會菁英盃　冠忠南區挫理文再捧盃

「賽馬會菁英盃」周四（1日）在旺角大球場舉行決賽，由理文鬥冠忠南區，重演兩年前決賽翻版。結果南區在3,072位球迷見證下，憑亞哥斯達、史提芬彭利拿、基斯及趙聡悟各入1球，以4比0勝出，繼2022至23球季再次捧盃。

「黃黑軍團」派出潘尚希、周子謙及羅焯熙3名U22擔正，保利臣和黃威派牌，支援安尼亞、羅沙及艾華頓攻堅；南區方面，3位出任正選的U22球員為顏翱天、趙聡悟及容昊，佐佐木周聯同亞哥斯達控制中場，基哥利和積遜先列後備。

理文初段較為主動，12分鐘，羅沙接應艾華頓傳中，門前頭槌攻門被顏翱天擋出底線。但站穩陣腳的南區由25分鐘起，10分鐘內連入3球，首先趙聡悟嘗試推前，基斯再橫傳，助攻亞哥斯達近門射成1比0，32分鐘，杜度解圍省中亞哥斯達彈後，史提芬彭利拿推過潘尚希後冷靜射入，南區得勢不饒人，3分鐘後，亞哥斯達傳中，基斯門前一頂入網，理文其後壓上，力圖平反敗局，40分鐘，艾華頓開出角球，泰法蘇尼頭槌中楣，再被基斯解圍出底線，南區半場領先3比0。

「黃黑軍團」換邊後傾力反撲，55分鐘以保連奴入替安尼亞，加強攻力，南區就靠反擊製造威脅，59分鐘，亞哥斯達送出直線，趙聡悟壓入禁區射斜，8分鐘後，趙聡悟策動反擊，佐佐木周傳入中間，再由趙聡悟射成4比0。82分鐘，保連奴傳入禁區，周子謙轉身抽射，被翟廷峯護空門，最終南區贏4比0完場，繼2023年後再次擊敗理文奪冠。