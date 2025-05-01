賽馬會菁英盃　失落冠軍　李文恩：對手決心更大

理文周四（1日）在「賽馬會菁英盃」決賽，4球大敗予冠忠南區，無緣捧盃。賽後會長李文恩受訪，認為落敗主因為對手決心更大；同時，「李生」又透露已展開來季組軍工作，強調會避免簽入年紀過大的外援。

理文今場淨吞南區4蛋，賽後會長李文恩受訪時亦難掩失落，惟他承認球隊發揮的確不及對手：「今日運氣係差少少，一直追唔番，之後再畀人打反擊，加上又有啲犯錯，足球就係咁。不過人哋決心大過我哋，絕對值得贏，只係我哋入唔到波比較難睇啲。」而提到遭放棄的中場亞哥斯達，今場倒戈表現出色，「李生」則回應道：「頂替佢嘅保利臣，今日安排踢較後，位置係有啲唔同，我會相信返現有球員。當然Jony（亞哥斯達）今日表現咁好，都恭喜佢。」

連同「高級組銀牌」決賽不敗東方，理文今季與兩項盃賽同樣擦身而過，「李生」稱現階段目標會放在聯賽冠軍：「人總要為自己錯誤埋單，今季管理層係做錯嘢，但入咗兩個盃賽決賽，其實唔可以話好壞嘅事。當然暫時未有好結果，希望淨番4場聯賽，盡量打好自己先。」今季港超聯已步入尾聲，「李生」又不忘透露道來季組軍：「組軍已經開始咗，之前講嘅年輕化，唔係代表正選會出幾個U22，反而係指想將經驗同年紀平衡，避免簽年紀過大外援，好似今季夏馬特嚟到已經34歲。」