賽馬會菁英盃　膺星中之星　趙聡悟正式轉投冠忠南區

趙聡悟（Sohgo）周四（1日）在「賽馬會菁英盃」決賽有1球進帳，助冠忠南區以4比0擊敗理文，順利奪冠兼當選「U22星中之星」，南區會長陳文俊透露Sohgo下季將會正式加盟球隊，Sohgo確認消息屬實，期望在南區獲得更多上陣時間，踢出更好表現。

Sohgo下半場攻入1球，幫助南區相隔兩年再度奪冠，並當選「U22星中之星」，他表示這個冠軍對自己意義重大：「今季我幫南區踢足所有『菁英盃』賽事，仲幫大家埋齋，攞埋『U22星中之星』，感覺自己對呢個冠軍嘅參與度多啲。」

對於南區會長陳文俊指自己下季將會正式加盟球隊，Sohgo亦承認消息屬實，盼在這支地區球會繼續進步：「今季我更加有信心扭波，單對單都可以放膽完成射門，我決定咗下季會留喺南區，希望有多啲上陣機會，成為1位更好嘅足球員。」

至於陳文俊賽後受訪時，表示會向全隊頒發獎金港幣60萬，並提到幾名主力將會留隊：「暫時Keep到『阿潼』（陳潤潼）同Ivan（伍瑋謙），Sohgo都已經正式轉過嚟，但有啲球員可能因為有友會出高啲人工，冇辦法留低佢哋。」

總結本季，陳文俊對成功捧盃感到驚喜：「今季我哋好奇怪，難應付嘅比賽反而踢得好睇或者攞到分，應贏嘅波就贏唔到，本身我覺得呢季強差人意，但贏咗個盃就好似明明打緊三番牌，但食到鋪『爆棚』。」

談到來季教練團安排，陳文俊指下季有機會繼續以這個方式運作：「如果幾個教練教得開心，我會畀佢哋試，始終成績最緊要，就算搵個世界級教練嚟，但交唔到成績都係假，呢點等教練團商量再算。」