賽馬會菁英盃　倒戈入波　亞哥斯達：下季肯定留港

「賽馬會菁英盃」周四（1日）在旺角大球場舉行決賽，結果冠忠南區淨勝理文4球下，繼2022至23球季再次捧得隊史第二座「菁英盃」，倒戈理文建功的南區中場亞哥斯達（Jony），認為今場展現出球隊的爭勝心強勁，對於在關鍵一戰成功「開齋」感到非常高興，同時透露來季將繼續留港落班。

上半場中段亞哥斯達接應基斯橫傳，門前冷靜射入，為南區先開紀錄，作為由理文轉投南區後的首個入球，Jony形容決賽「開齋」兼捧盃是今季最美妙的一刻：「教練比賽前都有同我傾過偈，佢話『開齋波』可能會就係我今季嘅代表作，結果今場我可以幫球隊入第一球仲『開齋』，我真係Happy到唔識點講，感謝神！今場成隊90分鐘都搏到盡晒，班仔交足功課，我都戥佢哋開心，畀大家見到喺決賽南區係有團火，呢個係贏波嘅關鍵，我哋絕對值得攞呢個獎盃。」Jony坦言對於攻破舊東家大門並無特別感受，只希望好好享受得來不易的勝利：「我唔會在意對手係邊個，我純粹係為咗足球而奮鬥，只可以話感謝神畀我連續兩季捧盃。」

談到來季去向，Jony表示期望繼續留港發展，但暫時未與任何球會接洽，目前會先集中助南區於聯賽爭取更高排名：「我嘅合約今季就會結束，目前球隊都仲未討論過續約問題，所以我都未知會唔會留隊，但我肯定會留喺香港，依家希望淨得3場聯賽繼續努力，集中幫南區提升排名。」