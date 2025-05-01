曹亞文尼撈過界　搞訪談節目做網紅

皇家馬德里中場曹亞文尼球場上多才多藝，原來球場以外一樣「食腦」，呢位法國國腳上年開始製作網上訪談節目，邀請各界名人同佢交流，而且大受歡迎，已經開展第2季節目，成功建立自己嘅「網紅」事業。

西班牙《馬卡報》報道，曹亞文尼主持嘅《The Bridge》系列訪問節目大受歡迎，而對象唔單止係足球員，仲會有娛樂、政、商界名人，曹亞文尼當然要有番咁上下見識、智慧同口才先可以應付，佢曾經訪問法國演員Hakim Jemili，主持表現受到好評，仲喺節目入面展現埋彈鋼琴等足球以外嘅天份。

曹亞文尼第1季《The Bridge》嘅嘉賓名單，有法國足球名宿亨利、MMA冠軍名將Francis Nganno、格魯吉亞鋼琴家Khatia Buniatishvili同英國企業家Steven Bartlett，第2季亦搵到華拉尼、摩連奴等人。曹亞文尼進軍網界，可能係受前皇馬隊友卻奧斯啟發，卻奧斯同佢細佬喺德國亦有個著名網上節目《Einfach mal Luppen》，喺德國同樣大受歡迎。