丹恩奴域：撐艾奧魯巴客勝保護級希望

艾奧魯巴正陷入嚴重的降班危機，今輪沙職面對中游份子艾利雅德，務必需要取得正面的賽果而回。

今季沙職餘下5輪聯賽，艾奧魯巴距離護級安全區還有1分的差距，加上下場對手將會是爭標份子希拉爾，如果想避免下季重返次級組別聯賽的話，我認為今仗絕對是非勝不可。然而，他們的近況十分差勁，對上6場聯賽輸了5場，兼且共失17球，只入3球。

艾奧魯巴上仗以2:2跟同樣捲入降班漩渦的艾費哈打成平手，總算終止了連敗頹勢，但在領先對手兩球長達1個小時的情況下，竟然於補時階段被追成平手，證明其球員現階段正承受巨大壓力。

好消息是經驗老到的射手艾蘇馬於該仗中重拾射門鞋，再次有入球進帳。這名敘利亞前鋒自1月加盟艾奧魯巴以來，都能夠於球隊勝出的賽事中取得入球，我相信他在今季最後幾輪聯賽的入球，將決定球隊最終是成功護級，還是降班收場。

艾利雅德近況亦都相當差勁，近11場聯賽只錄得1勝，但有別於艾奧魯巴，他們並沒有降班危機。

上仗他們賽和艾法特的聯賽中，托斯取得入球，巴耶殊亦交出1次助攻，所以這兩位球員將會是球隊的核心人物。不過，我認為攻入1球及交出1次助攻的翼鋒施利文尼，表現更為突出。

今仗艾奧魯巴的鬥心較強，事關他們正為護級而戰，正因如此，我預計他們將可作客取得寶貴3分。