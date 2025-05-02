曼聯大炒畢爾包穩入決賽　般費雙響炮創紀錄

今季成績沉淪嘅曼聯，周五(2日)凌晨喺歐霸盃一鋪翻身！「紅魔鬼」喺4強首回合，作客3比0大炒西甲勁旅畢爾包，次回合返奧脫福球場作戰，晉級決賽穩如泰山。曼聯隊長般奴費南迪斯今場梅開二度，繼續成球曼聯嘅救世主，同時改寫歐霸歷史！

曼聯早段捱過畢爾包一輪急攻，30分鐘就由卡斯米路近門頭槌頂入，7分鐘後出現關鍵一幕，畢爾包中堅丹尼爾維維安門前拉跌海倫，被罰紅牌兼輸12碼，般奴費南迪斯操刀拉開比數。踢多個嘅曼聯喺返更衣室前，再由般奴費南迪斯入楔射成3比0。

下半場曼聯未能增添紀錄，但3球領先優勢已夠佢哋Book定決賽再訪西班牙嘅機票。曼聯頭號功臣非般奴費南迪斯莫屬，佢今屆歐霸已入7球，打破拉舒福特保持嘅單屆6球(22/23)球會紀錄，而般費歷來踢過32場歐霸淘汰賽，有18個入波同12次助攻，製造30球係史上No.1！

曼聯領隊魯賓艾摩廉賽後表示：「呢個係最好嘅戰果，冇人預計得到，不過依家冇作客入球條例，一切都仲有變數，尤其今場頭20分鐘好難踢，我哋要準備好次回合。」曼聯如果順利入決賽，對手好大機會係熱刺，熱刺喺4強首回合亦以3比1領先波杜基林特。曼聯今季英超排喺下游，但如果可以拎到歐霸冠軍，就可以拎到下季歐聯資格，一鋪翻身！