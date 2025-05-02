全英超決賽在望！熱刺、曼聯唔係你死就我亡

歐霸盃4強首回合結束後，決賽上演「英超對決」機會高唱入雲。除曼聯作客3比0大勝畢爾包外，熱刺亦喺主場3比1擊敗挪超嘅波杜基林特，如果兩隊齊齊入決賽，將會係歐洲賽歷史上第5次「全英決賽」。

熱刺主場對波杜基林特被一致睇好，果然開波1分鐘即由班倫莊臣先開紀錄，占士麥迪臣喺34分鐘再入1球，加上蘇蘭基61分鐘射入12碼遙遙領先，美中不足係83分鐘被波杜基林特破蛋，但3比1嘅比數亦非常美好，班倫莊臣賽後表示：「最尾失波係有啲失望，但如果賽前有人話我知熱刺可以贏2球，我會覺得好滿足。」

熱刺同曼聯今季難兄難弟，熱刺喺英超排16位、曼聯就排喺14位，想踢下季歐洲賽事，贏歐霸冠軍係唯一出路，決賽贏波就進軍歐聯、落敗一方就乜都冇，英國《太陽報》指呢場「準冠軍決戰」，會牽涉1億鎊獎金收益，熱刺同曼聯唔係你死、就係我亡。