21歲歌莉嘉芙擯走「泥地女王」兼寫WTA歷史

美國「一姐」歌莉嘉芙周四（1日）在馬德里大師賽準決賽，迎來生涯其中一場重要勝仗，力挫世界排名第2的「泥地女王」施華德，鎖定女單決賽席位，並寫下WTA史上的一個里程碑。

歌莉嘉芙的驚人表現以直落兩盤6比1、6比1淘汰了衞冕冠軍施華德，輕鬆躋身決賽，爭取生涯首次在馬德里捧盃再近一步；如果她成功奪冠，將是她生涯第19個冠軍及第10個單打錦標。

世界排名第7的歌莉嘉芙晉級之路亦算輕鬆，當中最大挑戰是遇上18歲俄羅斯美少女安祖娃，然而她於決賽將面對世界「一姐」莎芭蘭嘉，爭奪后冠。不過，21歲零39天的歌莉嘉芙贏得4強戰後，已寫下WTA的一項歷史，成為自2009年WTA 1000級賽事轉制以來，在紅土及硬地賽場上均闖入大師賽決賽第3位最年輕球手，過去兩位女將分別是「丹麥甜心」禾絲妮雅琪及「泥地女王」施華德。

至於歌莉嘉芙決賽與莎芭蘭嘉爭后，二人過去9次交鋒，根據往績前者以5勝4負的紀錄更較為佔優；最近一次在決賽碰頭就是2023年美網，而當年歌莉嘉芙以2比1成功逆轉莎芭蘭嘉，並首捧大滿貫錦標。

莎芭蘭嘉在另一場準決賽，是以6比3、7比5擊敗烏克蘭女將絲維杜蓮娜，躋身決賽，向爭取第3次在馬德里捧盃進發。