「女水怪」列迪姬復出1500自創個人第二快成績

美國「女水怪」列迪姬周四（1日）於佛羅里達州舉行的「TYR Pro Swim Series」系列賽中復出，以15分24.51秒的成績贏得1500米自由式預賽，兼創下其個人歷來第二快的成績，僅次於她在2019年系列賽創造的15分20.48秒的世界紀錄。

28歲的1500自世界紀錄保持者「女水怪」列迪姬，自去年巴黎奧運奪下生涯第14面獎牌以來一直休養，近期於「TYR Pro Swim Series」系列賽復出，重返賽場的她狀態大勇，於女子1500米自由式預賽中游出15分24.51秒的成績，領先第二名的Jillian Cox近40秒之下，創下賽會史上兼個人第二快紀錄。賽後列迪姬接受訪問時表示難以置信：「最近訓練的感覺很好，這系列賽不是今年最重要的比賽，開初我只期望能達到賽季最好成績，也就是15分36秒，能夠達到今天的成績非常興奮。」

值得一提的是，列迪姬目前已經包攬女子1500米前22世界最快紀錄，列迪姬將於周五（2日）參加200米自由式和400米個人混合泳項目，為6月3至7日於印第安納州舉行的美國錦標賽前作最後預熱，屆時將同時進行世界錦標賽的隊伍選拔。