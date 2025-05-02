港超聯　費查季後退役　周日演「地獄主場」最終章

於2023年對晉峰的聯賽，攻入1球倒掛成為一時佳話，並當選2022至23球季「最受球迷歡迎球星」及「年度最佳金球」的港會門將費查（Freddie），周五（2日）向東網記者透露將於今季後退役，因此周日（4日）對理文的聯賽，費查將會最後一次代表港會於主場出擊。

正職為物業投資管理公司CEO的Freddie，今季演出依舊穩健，卻突然宣布季後退役，令人十分意外，他感嘆道：「我已經喺港會踢咗12年，但依家嘅工作愈嚟愈繁重，又要花時間照顧屋企人，未必踢到最好嘅表現畀大家睇，所以再唔捨得，都要揀呢個時候退役。」

談到Freddie最為球迷深刻的片段，自然數到2023年港會對晉峰的聯賽，他於90+6分鐘攻入倒掛為球隊追平，更使其人氣急升，當季勇奪「年度最佳金球」及「最受球迷歡迎球星」，他對此仍記憶猶新：「冇人會估到門將可以攞『最佳金球』，我一世都唔會忘記呢個時刻，而且呢球波令更多球迷識我，多謝大家支持，第時如果有小朋友，都會同佢分享呢段經歷！」

港會周日將坐鎮「地獄主場」挑戰理文，Freddie會最後一次代表港會在主場出擊，他盼球迷踴躍入場，支持球隊戰鬥到底：「理文班進攻球員質素好高，佢哋為咗爭聯賽，一定唔會留手，所以到時應該好忙，我會盡力救出每一球，多謝大家俾咗咁好嘅回憶我！」