兩代天才較量首節平手　亨特利：是桌球史重要時刻

被禁賽20個月後捲土重來的中國天才球手趙心童，生涯首個世錦賽四強碰上兒時偶像奧蘇里雲，一個爭取成為史上首個亞洲冠軍，一個想實現紀錄性的「8冠夢」，雙方周四（1日）在首節8局爭逐中平分秋色，擁有7屆世界冠軍的「桌球王帝」亨特利形容這可能是桌球史上決定性的一個重要時刻。

28歲的趙心童曾涉「假波醜聞」被判禁賽，並取消參與職業賽資格，去年由業餘賽的Q巡迴賽打起，最終憑着天賦再次踏足職業賽場，並且在世錦賽由外圍賽打起，過關斬將勇闖四強，他曾於接受訪問時講過:「兩年前我犯了一個小錯誤...我知道桌球對我有幾重要，這兩年對我來說很漫長，我每天都在練習。」

禁賽前的趙心童已在球壇備受關注，尤其是奧蘇里雲，這位曾贏得7屆世界冠軍的傳奇，曾將趙心童與年輕時代的亨特利作比較，更形容這位中國天才是桌球壇的費達拿，而僅是一個月前，奧蘇里雲曾表示:「我相信3年，他將會是世界第一及世界冠軍，他擁有難以置信的天賦。」奧蘇里雲續稱:「對我來說，他是最接近亨特利，他的得分能力不可思議，他的企位及手感都很好，他有力量，這孩子什麼都有。」

或者失去過才更懂珍惜，視奧蘇里雲為偶像的趙心童直言，他們在克魯斯堡的對決是夢想成真:「奧蘇里雲是史上最偉大的球員，我自小就看他比賽，能在世錦賽四強對他，真是夢想成績，我只想享受比賽，打出自己風格。」他俩在首節8局比賽中，共轟出7桿60+，暫時以4比4打成平手。

「桌球王帝」亨特利在其球會的直播中，亦提到這場引起桌球壇關注的四強戰，他早曾表示趙心童是一位危險的對手，並稱贊這位曾奪全英賽冠軍的中國少年具有明星氣質:「只有少數球員能真正脫穎而出，而趙心童當打出這樣的水平時，就擁有這種實力。」儘管奧蘇里雲曾兩次打贏趙心童，但今場將是他們最有實力的比試。

33局17勝制的準決賽仍然在爭逐，他們那一方勝出，都會寫下桌壇歷史的重要一章，趙心童有機會開創自己的傳奇故事，而奧蘇里雲若成功闖關將再鞏固現代最偉大桌球手的地方，並向歷史的「8冠夢」僅一步之遙。