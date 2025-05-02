香港隊　女足月尾出戰三角賽　28人初選出爐

香港女子足球代表隊將於5月25日起，赴不丹出戰女子國際三角賽，先後跟東道主不丹及馬來西亞正面交鋒，足總周五（2日）公布28人初選名單，韋婉婷、鍾貝琪及馬澤純等主力悉數入選，陳綺馨則未獲徵召。

是次初選名單共28人，多名主力榜上有名，包括梁蔚雅、韋婉婷、鍾貝琪、馬澤純、陳詠詩、早前外流不丹聯賽的馮雪雯以及4月友賽面對沙特阿拉伯，射入靚波的高栢齡，但同樣在該仗取得入球的陳綺馨，則未被列入初選名單。

港隊會在5月5日至19日期間，在將軍澳足球訓練中心舉行6課操練，5月25日出發前往不丹，28日先與不丹交手，31日再硬撼馬來西亞，並於6月1日回港。

港隊初選名單如下：

門將：梁蔚雅 (傑志)、李懿茵 (仁足社)、吳卓蔚 (和富社企)

後衞：鍾貝琪 (傑志)、陳詠詩、王素嫻 (沙田)、馬澤純、胡彩瑤 (仁足社)、劉雅澄、冼仲意、邱梓晴 (民和公民)

中場：高栢齡 (打比郡)、傅昭文、何玫薇 、蘇鎧霖(傑志) 、馮雪雯(帕羅FC) 陳穎霖、曾麗薇、王曉婷(仁足社)、莊靜琳、陳穎晴、關詠瑜、魏嵐 (民和公民)

前鋒：韋婉婷 (高雄先鋒)、朱寶恩 (傑志)、李巧怡 (陝西志丹女足)、梁匡蕎(仁足社) 、黃芷翹 (民和公民)