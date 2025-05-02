【英超】曼城驅狼半大啱數

今晚英超獨腳戲，曼城主場迎戰狼隊。「藍月亮」為保前5不容有失，佢哋主場出擊例搶韁，狼隊已經上岸，冇壓力下唔怕同曼城鬥攻，隨時一開波即駁火，1.5球半場大咪錯過。（Now 621周六凌晨3時直播）

雖然曼城今季整體表現令人失望，但嚟到季尾終於穩定番，各項賽事近7仗獲6勝1和，仲要係射手艾寧夏蘭特大部分都缺陣下取得，唔容易呀，唔單止殺入英足盃決賽，亦位居聯賽第4位。不過要留意，未計周五凌晨森林對賓福特賽果，曼城只係領先第6位森林1分，要保住前5嘅下屆歐聯入場券，真係1分都不能少，而且佢哋主場特別搶韁，近7次主場半場全開2球或以上，今仗必藉地利先發制人。

另邊廂，狼隊實力梗係唔及曼城，不過佢哋絕對係其中一支近況最弗嘅球隊，之前7仗聯賽未輸過，當中近6仗更加贏晒，提早護級成功，信心爆晒棚。尤其係王牌馬菲奧斯根夏弗到勒唔住，今季聯賽已有15球進帳，追平羅拔圖法明奴、加比爾馬天尼利紀錄，成為英超史上單季聯賽入波最多嘅巴西球員之一，最近佢又受到曼聯垂青，仲唔趁機騷哥利，畀未來東家睇睇辦，加上球隊冇晒搶分包袱，唔會縮住嚟踢，半場大捧得過。

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