丹恩奴域：撐川崎前鋒首奪亞冠盃

在今屆亞冠盃4強階段，我曾大膽預測會爆出兩個冷門賽果，結果如我所願，吉達艾阿里以3比1擊敗希拉爾，川崎前鋒則以3比2勇挫艾納斯。來到終極一戰，吉達艾阿里及川崎前鋒都希望可以取得球會史上首個亞冠盃冠軍。

我深信，吉達艾阿里賽前定必會被外界睇高一線，事關他們擁有馬列斯、羅拔圖法明奴及艾雲東尼等能於前線交出令人難以置信表現的球員。羅拔圖法明奴在過去一個星期的狀態大勇，兩場賽事共攻入兩球。而他於艾雲東尼身後擔當著10號位球員的角色，除了能夠於對手後場四處走動，亦可以於危險位置找出空位，乖巧地為隊友串連攻勢。

另外，馬列斯有能力於翼鋒位置施展魔法，故此川崎前鋒定要想辦法，阻止這名阿爾及利亞國腳切入中路以產生威脅，否則將會後患無窮。至於艾雲東尼則是球隊的進攻核心，負責爭取入球。但與此同時，我也要讚賞一下他們的後防表現。

中堅伊班尼斯於對希拉爾一仗當選賽事的最佳球員，他不但於後防穩如泰山，亦能夠帶波上中場，為球隊策動攻勢。力量充沛的基斯爾則主宰中場中路，對手亦難以在其腳下奪回控球權。

在這場決賽，我認為雙方的足球風是格截然不同。川崎前鋒將會嘗試作出很多短傳，並且盡量保持控球在腳，耐心地建立攻勢，務求找出突破吉達艾阿里防線的方法。

其實，前鋒是一支在攻守上十分平衡的球隊，有別於倚重世界級球星的吉達艾阿里，其厲害之處在於陣內一眾日本球員的質素相當之高。此外，他們前場亦有於進攻時速度驚人的巴西外援馬仙奴，以及身體條件質素相當之好的射手艾歷臣，他們二人務必令伊班尼斯疲於奔命。

脇坂泰斗對艾納斯一仗被先列後備，不過我預期今仗他將會正選上陣，並會於進攻中場位置上產生威脅。另外，球會的傳奇人物家長昭博無論正選抑或後備登場，都能夠影響戰局。

我曾於8強戰開始前說過，川崎前鋒有條件取得今屆賽事的錦標。雖然外界大都認為吉達艾阿里可於主場奪冠，但相信為來自日職的川崎前鋒最終能夠高舉亞冠精英盃的冠軍獎盃。