曼城5連勝　奇雲迪布尼創神級紀錄睇齊美斯

周六(3日)凌晨英超，曼城主場以1比0擊敗狼隊，各項賽事5連勝，將於今夏離隊嘅33歲老將奇雲迪布尼，綻放餘輝射入全場唯一入球，成為繼美斯之後，第2位喺哥迪奧拿麾下創造250個入波嘅球員。

狼隊反客為主，連番創造極具威脅攻門，包括馬素蒙尼斯遲來一步，錯失射空門機會，艾洛利射門中柱彈出，自己補射被門將艾達臣摩拉斯撲出。曼城避過一劫果然有後福，踢到35分鐘，謝利美杜古左路突破後傳中，奇雲迪布尼射入打開紀錄。

狼隊原本有機會扳平，但馬菲奧斯根夏射門中柱彈出，注定全失3分。曼城各項賽事5連勝，包括近4場英超都贏波排第3位，領先踢少1場嘅第6位諾定咸森林4分，爭取前5位踢下屆歐聯，仍然未夠穩陣。

賽後奇雲迪布尼當選今季最佳球員，呢位比利時國腳4月初宣布將於今夏結束10年「藍月亮」生涯後，仍然交足功課，近4次上陣入2球。

根據曼城官方統計，哥迪奧拿2016年執教「藍月亮」以來，奇雲迪布尼累積為球隊創造250個入波，包括射入92球及158次助攻，成為哥迪奧拿教波生涯，第2位創出呢項壯舉嘅球員，另1位係哥帥執教巴塞隆拿時期嘅美斯，哥迪奧拿話好高興奇雲迪布尼能夠以呢種輝煌方式離隊。