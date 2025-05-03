趙心童距世界冠軍一步之遙　贏奧蘇一個動作令人感動

中國桌球天才趙心童有望成為首奪世界冠軍的亞洲人僅一步之遙，周六（3日）凌晨在克魯斯堡劇院盡顯其澎湃的天賦，以總局數17比7轟走桌壇傳奇奧蘇里雲，生涯首闖世界錦標賽決賽，並粉碎了偶像的「8冠夢」，賽後一個動作更令全世界動容。

趙心童是繼丁俊暉於2016年後，第二位躋身桌球世錦賽決賽的中國球員，甚至是亞洲球員，如果他在周日及周一上演的決賽中獲勝，將為桌球史寫下新一頁。這位28歲名將已經在今屆賽事創造了紀錄，成為史上首位由業餘身份打入決賽的球員，更有機會成為自2005年梅菲之後，最年輕的世界冠軍。

這場兩代天才的4強對決，採33局17勝制，首節二人打成4比4平手，進入第二階段時，趙心童已經愈打愈有，反觀奧蘇里雲頻頻失準，讓趙心童大爆發連贏8局，拋離至12比4，而最後一節即使奧蘇里雲頑強鬥志力爭拉近距離，但趙心童再「起迫」，並在第20局轟出一桿128度，直至第24局趙心童以高質的安全球迫使奧蘇里雲防守失誤，繼而再打出一Cue88度清枱奠勝。

打入最後一個「黑柴」後，全場為曾涉「假波醜聞」遭禁賽的趙心童歡呼，但他沒有任何慶祝動作，第一時間與偶像奧蘇里雲握手，並主動示意觀眾為「火箭」鼓掌及高舉大姆指，向這位傳奇致敬，場面令人感動。「過去我面對奧蘇里雲都非常緊張，因為我真的很想贏，但今天我很放鬆及享受，我想發揮最好。」趙心童賽後即場答謝奧蘇里雲及向偶像致敬：「我自己實在難以相信，今晚我能感覺到全場觀眾為奧蘇里雲歡呼，坦白說，我認為他配得起這個冠軍，他在此已贏過7次，絕對有能力贏第8次。」

生涯第3次躋身職業賽決賽的趙心童接受訪問時再強調:「我要多謝奧蘇里雲，因為他之前幫助我很多，他是我的偶像，坦白說這場準決賽，我不想也不忍心贏，因為我也想看到他贏得第8次世界冠軍。」趙心童賽後也特別走到奧蘇里雲的休息室，與他相擁及致謝。

面對終極決賽，趙心童將與「金左手」威廉斯及「世一」卓林普爭逐王座，他對於這場決戰仍保持平常心對待:「這個賽事的感覺非常特別，對於中國及亞洲球員來說，至今還沒有人贏過冠軍，在這裡贏一場比賽都很難，即使我躋身決賽，但仍有很長的路要走。」

「過去幾年，我一直保持努力練習提高自己水平，如果決賽遇到威廉斯，我會盡所所能，沒有任何運動能讓一位達50歲之齡的人物，還能取得如此高的成就，我很尊重他與奧蘇里雲，他們現在的表現實在不可思議。」趙心童續稱：「如果我遇上卓林普，將是一個終極考驗，我知道他現在有多強，他幾乎不會犯錯，我要有最好的狀態才能跟上他的步伐。」威廉斯與卓林普暫時打成8比8平手；而世錦賽決賽將採37局18勝制。