至少穩袋20萬鎊　趙心童走出陰霾踏上光明

或者失去過才更懂珍惜，作為中國桌壇近年最具天賦的趙心童，走出低谷，並即將譜寫歷史新一頁，踏上克魯斯堡劇院決戰舞台的他，已穩袋至少20萬英鎊的獎金，若能成功捧盃更可直接重返世界前16。

出生於陝西的趙心童，是家中獨子，生長的一個醫學家庭，父親是一家醫院的副院長，母親是護士，而為了讓趙心童專心練習，家裡房間被改造為桌球房。

這位被譽為中國天才球手，16歲已獲IBSF世界業餘錦標賽亞軍，兩年後再次在同一比賽勇闖決賽，同年獲得了職業賽資格，2016年在里加大師賽完成生涯首場職業賽事，至2019年首度在世錦賽正賽亮相，2021年更在全英賽贏得生涯首個排名賽冠軍，翌年在德國大師賽上奪得職業生涯的第二個排名賽冠軍。

然而在光明前途下，兩年前（2023年）受人唆擺，捲入「涉賭醜聞」，被世界桌球總會（WPBSA）及中國桌球協會禁賽，世界桌球巡迴賽（WST）官方發布，他被控涉及WST比賽中操縱賽果及賭波，WPBSA判罰禁賽2年6個月，其後因認罰及提供配合，減刑至1年8個月，於去年9月解禁國際賽，但國內賽事仍禁賽至今年7月1日。

擁有潛厚實力的趙心童，洗心革面，在國際球壇捲土重來，由業餘的Q巡迴賽打起，過關斬將，並於本年初成功獲得為期兩年的世巡賽職業資格，再次在職業賽上爭逐。

由世錦賽外圍賽打入決賽，他已肯定可奪得20萬鎊的獎金，並且重返世界排名前32位，如果成功奪標更可獲50萬鎊的冠軍獎金及躋身世界前16。趙心童將在中國再掀桌球熱，而他的生涯故事亦是年輕一輩值得學習的一記。