英超早場　維拉爭前5搶分W不可失

英超前5爭逐趨白熱化，幾支競爭球隊都撻着，目前形勢落後嘅阿士東維拉周六(3日)晚早場迎戰富咸，勢必火力全開爭勝，佢哋喺維拉公園聲勢凌厲，係贏波最大本錢；作客嘅富咸近況差勁，對上4場聯賽作客輸3場，唯一勝仗係對住降班弱旅修咸頓驚險反勝，表現毫無說服力，難阻維拉搶3分，主勝有計。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

維拉上場聯賽作客1比2不敵曼城，爭逐前5形勢急轉直下，之後仲喺足總盃4強淨吞水晶宮3蛋，拉舒福特傷埋，加上之前歐聯8強出局，打擊可謂接二連三，聯賽仲有4輪，維拉距離歐聯資格亦只係落後3分，不過如果今場再失分，情況就會更惡劣，所以佢哋依家最重要係收拾心情，藉住主場之利博反彈。事實上維拉近況唔差，近6場聯賽5勝1負，而且球隊喺主場威力驚人，各項賽事已連贏6場，只要球隊回復水準，全取3分機會仍然頗高。

拉舒福特受傷之下，射手奧尼屈堅斯將重獲正選資格，該位29歲射手雖然退居後備，但今季仍交出15球7助攻，近期把握僅有上陣機會，近3場交出2入球1助攻數據，維拉季尾爭奪歐聯入場券靠晒佢。

富咸現時排第8，落後第7嘅維拉6分之多，爭奪歐洲賽資格機會渺茫，再睇佢哋近期表現，爭勝動力一般，就算上場擊敗修咸頓，上半場都要先失波，球隊上下似乎處於收咧狀態，對住全力爭入歐聯嘅維拉，想唔輸都幾難。

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