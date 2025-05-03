理文保良局盃圓滿結束　「達Sir」：希望繼續搞！

由理文主辦、保良局協辦的「理文保良局盃2025」周六（3日）於寶翠公園硬地足球場，上演煞科日賽事及頒獎典禮，來自14間將軍澳區小學的24支隊伍，分別角逐高級組及初級組「盃、碗、碟、盾」4個組別之冠軍，理文球會發展總監曾昭達形容活動相當成功，期望能每年舉辦這類型的盃賽，以促進區內的足球氣氛，並吸引更多球迷關注港超聯。

「理文保良局盃」是為將軍澳區內小學而設的5人足球比賽，冀望為13歳以下的小學生提供展示足球才華的平台，賽事以單循環積分制形式進行，經歷4月12及26日的初賽階段，晉級隊伍周六（3日）上午於寶翠公園硬地足球場展開煞科日的激烈角逐，現場氣氛如火如荼，是日理文會長李文恩、保良局主席李何芷韻、理文球會發展總監曾昭達及後衞杜度亦以有現身，為一眾隊伍頒發「盃、碗、碟、盾」組別三甲獎項，24支小學隊伍經過4小時的連場對碰，最終初級組及高級組盃賽冠軍，分別由香海正覺蓮社佛教黃藻森學校，及將軍澳循道衛理小學奪得；保良局馮晴紀念小學，及港澳信義會小學則分別奪得初級組及高級組碗賽冠軍。

總結整個賽事，理文球會發展總監曾昭達形容活動十分成功，感謝各界支持，盼日後繼續舉辦同類型比賽：「好多謝保良局同各間學校嘅支持同參與，呢幾日見到小朋友真係好鍾意足球，一日踢幾場都唔會嗌攰，我哋會同合作團體研究，希望每年都搞到呢類型比賽，令區內嘅足球氣氛更加熱烈，甚至推動多啲球迷睇港超。」

「達Sir」亦期望這個活動提升理文與將軍澳區之間的連繫：「我哋將呢個比賽視為1個契機，將球會、學校、慈善機構同社區連接埋一齊，扎根將軍澳區，長遠令社區健康發展。」

「理文保良局盃2025」得獎名單：

【初級組盃】

冠軍：香海正覺蓮社佛教黃藻森學校

亞軍：優才（楊殷有娣）書院

季軍：將軍澳循道衛理小學

【高級組盃】

冠軍：將軍澳循道衛理小學

亞軍：基督教宣道會宣基小學

季軍：保良局馮晴紀念小學

【初級組碗】

冠軍：保良局馮晴紀念小學

亞軍：港澳信義會小學

季軍：博愛醫院陳國威小學

【高級組碗】

冠軍：港澳信義會小學

亞軍：佛教志蓮小學

季軍：博愛醫院陳國威小學

【初級組碟】

冠軍：基督教宣道會宣基小學

亞軍：保良局黃永樹小學

季軍：保良局陸慶濤小學

【高級組碟】

冠軍：保良局陸慶濤小學

亞軍：香海正覺蓮社佛教黃藻森學校

季軍：優才（楊殷有娣）書院

【初級組盾】

冠軍：仁愛堂田家炳小學

亞軍：順德聯誼總會梁潔華小學

季軍：天主教聖安德肋小學

【高級組盾】

冠軍：順德聯誼總會梁潔華小學

亞軍：保良局黃永樹小學

季軍：仁濟醫院陳耀星小學