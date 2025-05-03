普波域治正式宣布退休　29年馬刺教頭生涯劃句號

NBA馬刺隊官方周六（3日）宣布，76歲的「傳奇教頭」普波域治將不會再任該隊教練職位，同時宣布其將轉任球隊籃球營運總裁。同日火箭與勇士的Game 6大戰由前者以115：107勝出，將系列賽延長至下周一（5日）進行的G7「生死戰」。

普波域治早於1988年就開始擔任馬刺隊助理教練，1994年5月升職至球隊管理層，並於1996年12月起正式擔任球隊總教練。這位「傳奇教頭」是NBA歷史上執教取得最多勝場的教練，其中常規賽累積帶隊取得1422場勝利，並帶領馬刺贏得5座NBA總冠軍。普波域治更3度榮膺NBA年度最佳教練獎項，獲該獎次數與Don Nelson和Pat Riley並列歷史第一。

不過，普波域治於上年11月初遭遇輕度中風，宣布暫時卸下教練職位，惟賽季期間未曾回歸，球隊由助理教練莊臣（Mitch Johnson）暫代總教練一職，現普波域治宣布退休後，球隊將莊臣扶正為總教練。外媒報道指出，普波域治最近仍積極參與馬刺隊內運作事務，亦時常出現在球隊訓練當中，儘管他仍想回到場邊執教，但因身體狀況考量，認為自己無法再承擔總教練的繁重工作，最後決定告別此職位。

普波域治同日發布聲明，與長達29年的總教練職位正式告別，並宣布任職馬刺隊籃球營運總裁：「雖然我對這項運動的喜愛與熱情依在，但我決定是時候該卸下總教練一職。我永遠感激那些出色的球員、教練、工作人員與球迷們，他們讓我能以馬刺總教練的身分服務大家，我很高興能有機會繼續支持組織、社區與城市，他們對我而言意義重大。」