中國淘汰日本闖蘇盃決賽　陳雨菲為去屆失分復仇

蘇迪曼盃羽毛球混合團體賽周六（3日）上演準決賽，中國頭號女單陳雨菲逆轉山口茜成功復仇，並為球隊奠勝，率中國隊以直落3比0淘汰日本，撞先闖入決賽，距離4連冠僅差一步。

混雙組合馮彥哲/黃東萍先為中國隊打頭陣，並直落兩局以21比11、21比17擊敗日本的綠川大輝/五十嵐有紗，為球隊響頭炮。世界「一哥」石宇奇接着登場，面對日本的奈良岡功大完全控制大局，以21比8、21比16奠勝，將總比數拉開至2比0。

東京奧運女單金牌得主陳雨菲，在第三場的女單爭逐迎戰日本名將山口茜，這是雙方第34次交手，陳雨菲在先失一局的情況下，以17比21、21比9及21比16成功逆轉，並為中國隊奠定勝局，奪得決賽席位。陳雨菲賽後表示:「上屆蘇盃我輸了給她，今天我憋着一股氣去拼；這場比賽打得艱苦，第一局大比分落後，但總體自己的發揮很好。」

她續稱:「我們兩個現在跟之前相比，肯定多少都會有些下滑，就是靠意志力及小細節方面，誰能堅持更好一些，誰犯錯更少一些。」中國隊將靜待南韓及印尼的勝方，向4連冠及隊史第14冠進發。