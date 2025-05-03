利物浦願提早放走阿諾特　但要求兩項條件

利物浦右後衞阿歷山大阿諾特將於今夏約滿離隊，以自由身轉投皇馬，已成為公開嘅秘密，根據西班牙《阿斯報》爆料，皇馬希望阿諾特提早於6月初加盟，出戰世冠盃，紅軍亦願意放人，但要求呢位26歲英格蘭國腳放棄6月份薪酬，並要「銀河艦隊」支付補償金，兩項數額合共大約200萬歐元(約1,750萬港元)。

今季英超將於5月25日晚煞科，但阿歷山大阿諾特現時合約要等到6月30日先至屆滿，今屆世冠盃將於6月14日至7月13日喺美國舉行。換言之，如果阿諾特等到約滿先至上「艦」，將錯過大部分世冠盃比賽，所以皇馬希望佢踢完今季英超，就立即加盟。

利物浦已提早奪得英超冠軍，亦唔想留難阿歷山大阿諾特，於是開出條件，只要佢願意放棄6月份人工，大約100萬歐元，同時皇馬亦要支付100萬歐元補償金，就可以提早離隊，呢兩項只屬小數目，相信好大機會達成協議。

國際足協為參加世冠盃嘅球隊，特別開設2個轉會窗，分別係6月1日至10日，以及6月27日至7月3日，如果一切順利，阿歷山大阿諾特最快6月1日加盟皇馬。