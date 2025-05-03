世界女排聯賽香港站下月啟德爆發　5.7賣飛最平200蚊

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」首度移師至啟德體藝館舉行，將於6月18至22日進行一連5日賽事，6支世界勁旅包括中國女排、日本、意大利、捷克、泰國及保加利亞爭逐名次。賽事門票將於下周三（7日）起發售，票價200至1,800元不等。前中國女排運動員惠若琪和楊珺菁出席是日記者會，並呼籲球迷入場觀戰支持。

今年世界女排聯賽有18支國家隊參賽，需分途經歷3站賽事，香港站為10個主辦城市的其中一個，決賽周則於波蘭舉行。今屆6支世界級女排來港爭逐，包括世界排名第5位的中國女排、世界一姐的意大利女排、世界第7的日本、世界第13的泰國、以及第15的捷克和第20的保加利亞。大會今日公布世界女排聯賽香港站5日賽程，中國女排在揭幕日晚上亮相，將對上捷克，而焦點戰之一將會於6月21日晚由中國和日本合演亞洲前二之爭，6月22日煞科日最後一場亦有中國硬撼衞冕冠軍的「世一」意大利，相信激戰難免。

4位前女排名將包括中國的惠若琪和楊珺菁、日本的前女排國家隊隊長木村沙織、以及泰國的保琳婕出席是日活動分享近況，其中現任職南京師範大學體育科學學院教師的惠若琪，曾位為中國國家隊在2016年里約奧運奪冠的主攻手，談及香港站中國國家隊最新名單，她就未太了解，但寄語年輕球員加把勁：「大家能看到有很多年輕球員加入，新鮮的血液也會為這個隊伍注入活力，我看過公開訓練直播，感覺大家非常有朝氣，而且我當時在17歲左右進入國家隊，所以也能感受到他們的緊張感和興奮感。整個排球趨勢打的非常快，運動員也愈來愈高，所以年輕球員還是需要不斷去訓練和比賽累積經驗，儘管會有很多的挑戰，但我相信他們能夠在國際賽場上綻放光彩，而且很多都是U19、U21的冠軍，希望他們可以延續勢頭。」

惠若琪回憶以往在紅館比賽時光，直言最難忘的瞬間是第一次上場與隊友手牽手唱國歌，又笑言年輕時亦有到紅館看演唱會，故該場館對她意義非凡，至於今年賽事首度移師啟德，她表示期待世界級場館氣氛，惟因要事撞期未能出席，期望明年再前來觀戰。

對於賽事首度移師啟德體藝館面臨的挑戰，中國香港排球總會會長吳守基直言：「每一個都是試的，啟德亦是今年才落成，每個項目大家都在摸索當中，就像是1983年紅磡體育館開張剛時，排球總會當年首辦女排超霸盃，一做就做40年，所以只要我們慢慢做，球迷就能重新適應。」被問及會否擔心重演今年3月舉辦的桌球賽逐客風波，他表示會與場地方建立良好溝通，又指排球改制後取消發球權，即時比賽打滿5局亦能夠在兩至三個小時內完成，故不會擔心因比賽逾時而引起的各方面問題。

賽事門票將於下周三（7日）於快達票公開發售，因今屆賽事移師啟德體藝館大會抬高票價，門票售價由200至1,800港元不等，詳情可瀏覽賽會官網。

2025世界女排聯賽香港站賽程

18/6（周三）

13:30 保加利亞 對 意大利

17:00 泰國 對 日本

20:30 捷克 對 中國

19/6（周四）

17:00 泰國 對 意大利

20:30 保加利亞 對 中國

20/6（周五）

17:00 保加利亞 對 捷克

20:30 日本 對 意大利

21/6（周六）

16:30 捷克 對 泰國

20:00 日本 對 中國

22/6（周日）

13:00 保加利亞 對 泰國

16:30 捷克 對 日本

20:00 中國 對 意大利