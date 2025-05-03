亞冠精英盃決賽！免費台直播

亞冠精英盃決賽爆發！沙特豪門吉達艾阿里主場鬥日職勁旅川崎前鋒，兩隊過去都未贏過亞洲冠軍，意味今場會見證新王誕生。雙雄今屆都靠強勁火力輾壓對手，而且屬於「急先鋒」，擅長早段搶攻爭奪先機，預料今場決戰會立即埋牙，1.5球半場大值博。（HOY TV 76台周日凌晨零時30分直播）

吉達艾阿里喺8強踢走武里南聯、4強淘汰希拉爾，都係用快刀斬亂麻戰術致勝，兩場都係喺開賽10分鐘內領先、30分鐘內建立2球領先優勢。以羅拔圖法明奴、馬列斯、加連奴同艾雲東尼組成嘅星級攻擊線，創造力、速度同制空力兼備，因此吉達艾阿里近11場亞冠盃最少入2球，而且近7場有6場半場開2球或以上，今場照辦煮碗，又會一開波即搶攻。

日職球隊川崎前鋒踢法同吉達艾阿里類似，同樣崇尚進攻兼先發制人，佢哋喺8強同4強都係開賽10分鐘內入波，上仗擊敗由C朗領軍嘅沙特球隊艾納斯，川崎前鋒用年輕球員嘅活力衝擊對手，成效頗佳，今仗對住同樣年齡偏大嘅吉達艾阿里，相信亦會用快速行軍應戰；兩隊交鋒駁火味濃，1.5球半場大抵玩。

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