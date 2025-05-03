港超聯　標準流浪主場頂得住傑志嗎？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（4日）頭場，標準流浪重返青衣運動場主場迎戰傑志。流浪最近氣勢如虹，各項賽事5場不敗，不過今場卻有兩名射手需要停賽；且看「藍鳥」能否把握流浪陣容不整，成功「3殺」對手。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

標準流浪上場以5球輕取九龍城兼升上聯賽榜第7位，惟射手伊巴謙及雷仙奴今場均要停賽，領隊黃展鴻指面對部分主力缺陣，陣容需要作出調整，但戰術不會因此而保守：「雖然伊巴謙同雷仙奴兩個外援停賽，我哋都會盡量維持依家嘅踢法模式，所以呢幾日戰術上都會特別同班年輕球員講解同分析，以往對住傑志成日都縮喺後邊，今場會嘗試喺前場做番逼搶，唔畀對手太容易做到組織，盡量減少失球數字。」

目前流浪已寫下連續5場各項賽事不敗記錄，上仗後備入替的18歲前鋒馬榕生形容隊內氣氛良好，期望藉氣勢為球隊於季尾力爭更高排名：「上場5比0贏咗九龍城之後球隊士氣愈來愈好，隊內嘅經驗球員練波嘅時候都成日傳授技巧畀我哋，訓練嘅氣氛好，我哋班年青球員自然會多啲進步。希望今季對抗性同決定上再做好啲，趁依家Keep住去提升自己嘅頻率，爭取落場機會，幫球隊搶番啲分。」

傑志一班年青球員在季尾獲得不少上陣時間，當中早前獲選為「賽馬會菁英盃」隊內最佳U22球員的翼鋒陳傲軒，直言這個獎項給予自己很大鼓勵，盼今場可以爭取落場兼證明自己：「今季仲有好多目標未達到，好似入波唔夠多，又未踢出一場令大家印象深刻比賽。始終返到嚟傑志出任前鋒居多，發揮上有少少唔適應，希望淨得嘅賽事可以爭取到好啲嘅表現。」

「藍鳥」今季兩對流浪全勝，但「阿軒」認為對手攻力強勁，一定要謹慎應戰：「流浪一向擅長反擊，前場有好多速度快球員，好似劉智樂，上場對九龍城仲入咗5球。」陣容方面，明加索夫、陳俊樂已經復操，但未必能趕及上陣。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：99.陳冠燊

後衞：32.李泳豪 23.林堂真 45.安沙 4.梁煒烽

中場：11.巴拉克 70.比迪高 5.林遼太

前鋒：14.馬榕生 7.劉智樂 37.張廣然

傑志

門將：25.泰利

後衞：12.裴栽釪 5.艾里奧 4.鄧達思 17.費蘭度

中場：30.祖連奴 24.顏卓彬 20.利亞倫

前鋒：18.陳傲軒 27.迪美路夫 10.馬查度