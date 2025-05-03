賽馬會香港優秀教練選舉　嘉許196位傑出教練

「2024賽馬會香港優秀教練選舉」今日（3日）在體院舉行頒獎典禮，合共嘉許196位教練，其中「全年最佳教練獎」由硬地滾球教練郭克榮，以及劍擊教練鄭兆康奪得個人項目高級組全年最佳教練殊榮；而殘疾人羽毛球教練陳仁傑，聯同乒乓球教練張瑞，則榮膺團體項目全年最佳教練。

此外，輪椅劍擊教練黃金球及武術教練鄭天慧獲得個人項目青少年組全年最佳教練獎；乒乓球教練孟憲儉則獲頒團體項目青少年組全年最佳教練獎。

選舉由香港教練培訓委員會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助，旨在表揚於2024年在精英培訓、社區及學校運動發展有傑出貢獻的教練。本屆7大組別獎項包括全年最佳教練獎、優秀服務獎、最佳教練培訓工作者獎、最佳隊際運動教練獎、精英教練獎、社區優秀教練獎及學校優秀教練獎收到249份提名，合共嘉許196位教練。

郭克榮在2024年帶領硬地滾球隊取得佳績，包括在3站世界盃囊括8金4銀4銅，並在巴黎殘奧運歷史性贏得3金2銀。另邊廂，鄭兆康去年帶領張家朗及江旻憓出戰巴黎奧運，並勇奪2面劍擊金牌，締造歷史。

殘疾人羽毛球（傷殘人士）教練陳仁傑首膺全年最佳教練，在他的指導下，羽毛球隊揚威多面國際賽事，包括男子SH6級雙打組合朱文佳及王鎮炎於世界錦標賽取得銀牌；乒乓球教練張瑞在2024年帶領女將杜凱琹、林依諾、李皓晴、吳詠琳及朱成竹躋身國際乒聯世界乒乓球團體錦標賽四強，奪得銅牌，並取得巴黎奧運參賽資格。

首度獲頒全年最佳教練的輪椅劍擊教練黃金球帶領小將不斷突破，其中陳㬢於U17/U23世界錦標賽2024刺下1銀1銅；武術教練鄭天慧亦首次獲獎，她領軍於世界青少年武術錦標賽為港隊貢獻了2金3銀1銅佳績。乒乓球教練孟憲儉帶領女子隊員麥明芯、蘇籽童、阮芯諾及張嘉鈺在國際乒聯2024世界青少年錦標賽奪得U15女子團體項目銅牌。