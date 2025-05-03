艾殊利高爾：紅軍對賽佳　車路士全取3分甚難

這場在史丹福橋球場的英超Big 6戰，賽果將只會對車路士產生重大影響。作為爭前5的一份子，藍戰士已無失分空間，但眼前的挑戰可謂艱鉅無比，雖然他們篤定入歐協聯決賽席位，但似乎更渴望來屆能征戰歐聯。

車路士近期表現有平穩進步，雖不驚艷卻能把握關鍵時刻，包括前一輪聯賽作客絕殺富咸，上輪主場對愛華頓亦以1比0險勝，暫時位居第5位，這也正是季末最希望保持的排名。

傷愈歸隊的尼高拉斯積遜狀態回勇，近5場攻入3球，但他們更需倚重首席射手高爾彭馬在季尾關鍵戰役重拾射門鞋，這位年輕中場已連續18場食白果，與上季及今季初的火熱狀態大相逕庭。

論到近期狀態火熱的正正是車路士舊將穆罕默德沙拿，他今季表現堪稱人，共參與了46個入球（29球加17次2次助攻），目前在神射手榜領先之餘，而且只需再貢獻3個入球或助攻，便能以32歲之齡創下單季新紀錄。

利物浦在領隊施洛帶領下，已提前4輪鎖定24/25球季聯賽冠軍，而且今季聯賽僅嘗兩敗，這正正反映車路士全取3分的難度。藍戰士唯有寄望紅軍周中慶祝過度，未能以最佳狀態造訪倫敦，但以紅軍向來專業，此情況恐怕難以發生。

利物浦近10次對車路士皆保持不敗（包括加時賽），今仗利物浦或會排出副選應戰，這或許對車路士搶分有點幫助，我相信他們最終可從史丹福橋球場打和而回。