世桌賽4強威廉斯挫卓林普　決賽鬥趙心童演年齡大戰

世界桌球錦標賽4強激戰，由「一哥」卓林普火併「黃金左手」威廉斯一役戰情可謂峰迴路轉，雙方在頭3節賽事中互有領先，更6度打成平手，完24局後威廉斯後上以13:11「反CUP」。至決勝節50歲的威廉斯保持佳態，最終贏17:14打入決賽，將火併28歲中國球手趙心童爭霸，上演一場年齡大戰。

4強賽採取33局17勝制，卓林普於首節以5:3稍稍領先，小休後於次節再拿下頭兩局，拓展優勢至7:4。然而威廉斯發揮韌力，「起迫」105、84、64度連追3局，其後雙方繼續開火，各不相讓下，以8:8完成該節，歸回平手再鬥。

3屆盟主威廉斯雖然受眼疾影響，但他於第3節發力，9:10後一口氣連下3城，在比賽中第一次領先卓林普兩局，以13:11進入決勝節。威廉斯保持勇態「起迫」67及65度，取下兩局領先15:11，但卓林普破百104度還以顏色，隨後威廉斯再轟一cue 100度達致16:12的決勝點。即使「一哥」追回兩局，但威廉斯於第31局把握了卓林普開局早段打失黑柴，成功清枱以124:1再拿一局，以總局數17:14報捷，晉級王者戰。

決賽對手趙心童於較早前的準決賽，神勇地以17:7淘汰「火箭」奧蘇里雲，首次打入世界賽決賽。其實該位28歲球手於兩年前捲入「涉賭醜聞」，被世界桌球總會及中國桌球協會禁賽，於去年9月解禁復出。

世界桌球錦標賽決賽（35局18勝）賽程

5月4日 第一節/ 晚上8時

5月5日 第二節/ 凌晨2時

5月5日 第三節/ 晚上8時

5月6日 第四節/ 凌晨2時

以上香港時間, NOW 637直播, 以電視台最後公布為準