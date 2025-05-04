阿仙奴輸波前5現暗湧　歐聯英超兩頭唔到岸

周四(8日)將作客巴黎踢歐聯生死戰嘅阿仙 奴，周日(4日)凌晨英超強陣出擊下，主場1比2不敵般尼茅夫，嚴重打擊士氣之餘，依家連英超前5位置都出現暗湧。阿仙奴目前只比第6位嘅諾定咸森林多7分，但係森林踢少1場，而且阿仙奴未來2場要對利物浦同紐卡素，隨時兩頭唔到岸！

阿仙奴周中歐聯4強次回合作客巴黎聖日耳門(PSG)，力圖收復首回合輸0比1失地，不過今場迎戰般尼茅夫，為盡早鎖定前5位置(歐聯資格)，領隊阿迪達決定派出最強陣容出戰。34分鐘馬田奧迪加特中場交出靚直線，迪格蘭賴斯接應後推過埋門將射入。

換邊後阿仙奴表現大為走樣，67分鐘般尼茅夫用「手榴彈」戰術，甸恩胡積臣頭槌直接頂入；75分鐘般尼茅夫再下一城，法蘭斯高艾雲尼臣接應隊友頭槌二傳，門前疑似用手肘「批」入，不過VAR長時間覆核下，因冇明顯角度證實佢手球而判入球有效，令阿仙奴慘輸1比2。

原本以為踢緊「風流波」嘅阿仙奴，近5場聯賽只得1勝後，前5位置變得危危乎，佢哋比第5至7位嘅車路士、森林、維拉多7分，但車路士同森林踢少1場，而阿仙奴之後兩場聯賽要對利物浦同紐卡素，以佢哋近期頹勢隨時冇晒6分，前5席位可能要到煞科日先有分曉。

阿迪達賽後失望表示：「今場我哋嘅死球防守好差，喺英超一定會受到懲罰。原本想用勝仗為歐聯壯行色，但依家只得憤怒同不滿，我哋要確保將呢啲情緒轉化為力量，喺下場全力爭勝。」對於留力問題，阿迪達回應：「PSG已經贏冠軍，佢哋想點做都得，我哋喺英超仲有任務，數字上仍有機會跌出前5名。」