女子足總盃　傑志決賽再撼仁足社　爭做「雙冠后」　

「賽馬會女子足球聯賽足總盃」周六（3日）晚上在將軍澳足球訓練中心（FTC)，一口氣舉行兩場4強大戰。當中傑志與衞冕的仁足社順利晉級決賽，兩隊6月8日下午2時45分將於蒲崗村道公園，連續四屆爭奪冠軍，而仁足社去年以1球小勝「藍鳥」捧盃；季軍賽則由民和公民對沙田，6月7日晚上7時會在青衣東北公園上演。

頭場由今屆聯賽冠軍傑志對民和公民，惟賽前卻發生小插曲，原本穿起白、紅色作客球衣的「藍鳥」，因與主隊公民的粉紅色球衣撞色，臨時被要求更換，球員需要即場換上未印球員名稱、球衣號碼不符的藍色主場球衣作賽。除此之外，「藍鳥」中堅禾斯（Danielle Vos）母親同樣因身穿粉紅色衣服，在比賽初段一度被球證要求遠離邊線。

不過傑志未受影響，28分鐘率先打開記錄，張煒琪交出直線，朱寶恩快過對方門將一步篤入。公民5分鐘後迅速追平，陳穎晴突破越位，單刀射破出迎的梁蔚雅十指關，兩隊半場踢成1比1。去到89分鐘，朱寶恩禁區內被郭藹嵐鏟跌，球證直指十二碼，鍾貝琪操刀破網，最終傑志以2比1淘汰公民過關。

傑志險勝而回，主教練朱志光受訪時直言，賽前已預料今場兩隊會鬥得緊湊：「淘汰賽往往係咁，同埋有幾個球員啱啱跟五人代表隊集訓完，琴日先歸隊，坐完飛機都攰。」「藍鳥」早前已贏得聯賽，如今在「足總盃」亦殺入決賽，「朱Sir」指會力爭成為「雙冠后」：「期待攞埋足總盃嘅，每一個冠軍對我嚟講都珍貴。唔敢講話今季好成功，始終係教女子隊，但暫時成績幾好，我戥球員開心。」

而攻入1球兼搏得十二碼的朱寶恩，亦承認今場踢得並不輕鬆：「整體上大家踢得唔錯，個人就仲有少少嘢要改善；不過天氣始終都焗又大霧，對球員體力有啲影響，自己尾段都少少抽筋。」

至於傑志決賽對手則為衞冕冠軍仁足社，後者尾場面對沙田，僅2分鐘已取得領先，陳綺馨窄角度左腳勁射破網。仁足社之後靠陳綺馨、宋麗雯門前接連補中得手，半場遙遙領先3球。易邊後仁足社未有放軟手腳，60分鐘馬澤純接應角球頂入。69分鐘蘇靖朗再遠射笠死門將，為球隊埋齋，仁足社以5球大炒沙田晉級。