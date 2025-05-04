吉達艾阿里首奪亞冠盃　法明奴贏盡3大洲際冠軍

周日(4日)凌晨亞冠精英盃決賽，沙特阿拉伯豪門吉達艾阿里以2比0擊敗日職球隊川崎前鋒，首次奪得呢項大賽冠軍，球星羅拔圖法明奴今仗貢獻2次助攻，成為大功臣，呢位33歲巴西射手效力利物浦期間，已捧過歐聯及世冠盃，現時加上亞冠精英盃，贏盡3大洲際球會大賽冠軍。

由於賽事喺沙特阿拉伯舉行，吉達艾阿里佔地利優勢，一開波就強攻對手，包括前鋒艾雲東尼勁射，被門將山口瑠伊撲出，川崎前鋒亦有馬仙奴個人突破後起腳，僅貼柱出界。

戰至35分鐘，兩位巴西球員合作，羅拔圖法明奴直傳，加連奴遠射入世界波打開紀錄，呢位27歲前鋒近4次上陣入3球。僅過7分鐘，羅拔圖法明奴左路傳中，基斯爾近門頂入成2比0。

換邊之後，川崎前鋒加強進攻，包括伊藤達哉2次遠射，但都唔中目標，吉達艾阿里保持領先2比0至完場，球隊曾於1986及2012年屈居亞軍，第3次打入亞冠決賽終於捧盃。

吉達艾阿里可以嘗亞冠精英盃冠軍滋味，羅拔圖法明奴居功厥偉，佢除咗今場作出2次助攻之外，8強對武里南聯、4強對希拉爾都各入1球，賽後當選今屆賽事最佳球員。

值得一提，由於吉達艾阿里外援人數超標，羅拔圖法明奴下半季被球會取消聯賽註冊資格，只能踢亞冠精英盃，佢以行動證明自己寶未老，盛傳法明奴可能季尾離隊，奪得亞冠精英盃之後，可以完美告別。