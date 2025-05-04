溫哥華世盃　張家朗決一劍飲恨8強止步

花劍世界盃溫哥華站正賽周六（3日）開打，以頭號種子出戰的香港「劍神」張家朗連過3關殺入8強，其後對上意大利劍手Davide Filippi激戰至14：14，惟「決一劍」失手終以14：15憾負，連續3站賽事8強止步，無緣站上頒獎台，賽後他在社交媒體發文直言成績未達預期，不過不甘感覺能化為進步的推動力，盼在之後的團體賽爭佳績。

今站溫哥華世盃港隊男子組有「世一」張家朗、梁千雨和崔浩然攜手闖入正賽。張家朗巴黎奧運奪金成功衞冕後，今季賽事至今僅於日本高崎站世盃打入前四摘銅，今站列為頭號種子出賽盼挑戰站上頒獎台。港將首圈展現強勢，以15：9力挫南韓劍手Kim Tae Hwan，其後勢不可擋以15：10、15：11接連擊敗美國和意大利的Marcello Olivares和Tommaso Martini，殺入8強。

隨後張家朗與另一意大利劍手Davide Filippi爭晉級，雙方初段戰成6：6平手，惟不慎被對手連贏5劍拉開比數，不過首節完結前港將力追到8：11。次節兩人再度激戰至14：14，可惜對手在「決一劍」勝出。張家朗繼開羅站世盃、利馬大獎賽後，連續3站八強止步，無緣再度站上頒獎台。

「家朗」賽後在IG發文表示：「今個賽季再一次八強止步，當然呢個唔係一個我期望嘅成績，只差一步就可以踏上頒獎台，但係正正都係因為呢一種想贏同不甘嘅感覺，推動我繼續進步，改善自己嘅短處之後仲有團體嘅比賽，繼續努力！」

此外，隊友梁千雨首圈面對5號種子埃及劍手Hamza Mohamed，在首節落後8：11下急起直追，於40秒內回擊7：1攻勢，最終成功以15：12反勝對手晉級，惟次圈以4：15不敵美國劍手James Bourtis，無緣16強。至於崔浩然首圈以12：15不敵日本的永野雄大，首圈止步。

女子組方面，陳諾思和鄭曉為晉級正賽後均在首圈止步，前者首圈對壘日本劍手竹山柚葉以12：15告負，隊友鄭曉為則與法國劍手CATARZI Constance激鬥至14：14，惟「決一劍」不敵對手以14：15遭淘汰。港隊完成男、女子個人賽後，周日（4日）晚將出戰團體賽。