白禮頓心態等抖暑　紐卡素上盤值博

英超第4位「喜鵲」紐卡素作客白禮頓，「喜鵲」雖然早前大敗於阿士東維拉腳下，但上仗迅速反彈贏波，近7場聯賽贏6場，仍然保持強勢。反觀白禮頓高不成、低不就，球員等緊抖暑，戰意不足，受讓都冇着數，紐卡素讓平半，上盤值博。（Now 621及611周日晚9時直播）

紐卡素為爭奪下屆歐聯入場券，表現勢如破竹，頻頻取得大勝，包括贏曼聯4比1，贈水晶宮5蛋，即使其後以1比4大敗於維拉腳下，但上場大勝葉士域治3比0，重振軍心。紐卡素最煞食地方一定係鋒線威力強大，前鋒阿歷山大伊沙克上場又入1球，今季聯賽已有22球進帳，僅次於利物浦射手穆罕默德沙拿，加上哈維班尼斯亦經常建功，足以撕破白禮頓防線。

值得留意，紐卡素踢完今場後，將連鬥「倫敦雙雄」車路士及阿仙奴，更加要喺實力較弱嘅白禮頓身上搶分，否則想力保前5位會非常困難。

至於白禮頓陷入低潮，近6場聯賽只有1勝2和3負，甚至主場被弱隊李斯特城逼和2比2，球員鬥志蕩然無存。白禮頓上場踢到補時入波，先至險勝下游球隊韋斯咸3比2，球員等緊抖暑，戰意成疑，加上近6場聯賽每場都失2球或以上，後防甚為脆弱，恐怕無力抵擋紐卡素強攻。

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