祖傑G7準大三元領金塊反「艇」　晉次圈迎戰雷霆

NBA季後賽周日（4日）上演西岸首圈焦點戰，金塊與快艇的「搶七」大戰未如預期般激烈，金塊當家球星「小丑」祖傑貢獻16分、10個籃板和8助攻「準大三元」，角色球員Christian Braun攻入21分打出驚喜，反觀快艇球星占士夏登僅有7分進帳，金塊在一度領先35分下令比賽提早進入垃圾時間，終場6人得分上雙並以120：101主場輕取對手，系列賽4比3晉級次圈將對壘西岸第一的雷霆。

快艇上仗憑夏登貢獻全隊最高28分，在主場成功延長戰線至Game 7「生死戰」，而今場首節靠提上首發的小鍾斯（Derrick Jones Jr.）攻入7分，助球隊首節以26：21些微領先。次節金塊吹起反擊號角，後備上陣的韋斯布克轟2記三分彈、單節獨取10分，加上艾朗哥頓亦有入樽演出取得8分，單節比數打出37：21，上半場完反先58：47雙位數差距。

轉邊後，坐享主場優勢的金塊保持勇態，「狂風掃落葉」般打出一段17：3攻勢，Christian Braun三分2中2，撕裂對手防線單節攻入8分表現搶鏡，金塊手握29分領先進入最後一節，其後更最多領先35分，反觀占士夏登整個下半場僅2次起手且未能命中，沒有分數進帳表現低迷，不過快艇小將高比布朗（Kobe Brown）獲派上陣手感不俗，突破加上中距離跳投狂取13分，將原本落場休息的金塊主將們再度迫出場。最終祖傑和梅利穩住局勢，以120：101笑納勝仗。金塊闖西岸準決賽將對雷霆。